Ama: centri raccolta rifiuti ingombranti sono stati chiusi

Roma – In questo fine settimana, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo, i 12 Centri di Raccolta di Roma per rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e particolari resteranno chiusi al pubblico. La misura e’ stata decisa da AMA per disincentivare gli spostamenti veicolari connessi a conferimenti di rifiuti differibili e non urgenti. Lo comunica Ama in una nota. La chiusura temporanea e’ stata fissata in linea con quanto disposto dalle misure governative per il contenimento del virus Covid-19 ed in considerazione del fatto che gli spostamenti per accedere a questo tipo di strutture normalmente proprio nei fine settimana aumentano.

Le risorse in forza e disponibili nei Centri, presso i quali non si configurano attivita’ essenziali e indifferibili per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, inoltre, potranno essere temporaneamente destinate a servizi piu’ nevralgici. Anche l’appuntamento mensile previsto per domenica 22 marzo con la campagna “Il tuo quartiere non e’ una discarica”, che di solito coinvolge anche i Centri di Raccolta, e’ annullato e rinviato a data da destinarsi. AMA ricorda che per smaltire i materiali ingombranti, i cittadini possono ricorrere al servizio di ritiro a domicilio ‘Riciclacasa’, regolarmente attivo, ma svolto esclusivamente al piano strada.