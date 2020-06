Ama, Cgil: convocare sindacati nazionali è obbligo

Roma – “Leggiamo con sorpresa quanto dichiarato a mezzo stampa dalla Fp Cgil di Roma e del Lazio. Societa’ delle dimensioni e dell’importanza di Ama Spa hanno l’obbligo morale, oltre che contrattuale, di convocare le Organizzazioni Sindacali Nazionali in modo da rappresentare loro gli indirizzi strategici e le linee programmatiche ed evolutive di sviluppo industriale aziendale. Tutto cio’ anche alla luce della discussione di eventuali tematiche e problematiche che le stesse Organizzazioni Sindacali territoriali non sono state evidentemente finora in grado di trattare in modo adeguato e portarle a definizione”. Lo comunica in una nota Ama Spa.