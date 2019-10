Ama: cittadini hanno avuto possibilità di disfarsi di materiali ingombranti

Roma – Ha ottenuto grande successo la raccolta straordinaria, svoltasi domenica 13 ottobre, e che ha permesso ai cittadini di liberarsi dei rifiuti ingombranti. Solo nel Municipio XV raccolte 40 tonnellate di rifiuti.

Ama ringrazia i romani che, in numero record, hanno partecipato ieri all’ottavo appuntamento con “il tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici.

La Municipalizzata capitolina per l’ambiente ha predisposto, come di consueto, le postazioni al massimo delle potenzialità consentite, con la presenza, in ciascuna di esse da 4 fino a 8 cassoni scarrabili per materiali ingombranti, legno e metalli, oltre a 2 camion/furgoncini per grandi e piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). L’allestimento delle ecostazioni mobili straordinarie varia, infatti, dalla logistica e dagli spazi a disposizione nei siti allestiti con occupazione temporanea di suolo pubblico.

Come in precedenti occasioni, gli addetti Ama hanno garantito la continuità del servizio, sostituendo all’occorrenza i cassoni/camion pieni con altri fruibili. Ad esempio, cassoni aggiuntivi sono stati posizionati nelle postazioni di piazzale Clodio (I municipio), via Anagnina (VII), via Borgo Ticino (XIII), largo Nimis e via Tieri (XV). In particolare, queste ultime 2 postazioni hanno registrato un accesso di utenti record, con 22 tra cassoni e camion/furgoncini riempiti per complessive 40 tonnellate di materiali ingombranti raccolti, circa il 20% delle 200 raccolte nei municipi coinvolti. Ama quindi ha permesso a tutti i cittadini di conferire regolarmente i materiali da smaltire, prolungando ove necessario la propria presenza anche ben oltre le 13, orario stabilito di fine iniziativa.

E’ utile ricordare, infine, che Ama tutti i giorni mette a disposizione dei cittadini romani altri 2 canali totalmente gratuiti per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i Centri di Raccolta aziendali aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume. Il servizio può essere prenotato tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l’apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it.