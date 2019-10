Ama, collegio sindaci: auspico ragioneria chiuda istruttoria su bilancio

Roma – “È auspicabile che si chiuda l’istruttoria della Ragioneria senno’ mandiamo un altro amministratore a schiantarsi”. Il presidente del Collegio dei sindaci di Ama, Mauro Lonardo, parlando in commissione capitolina Trasparenza, si augura che la Ragioneria di Roma Capitale concluda in breve tempo l’istruttoria sul progetto di bilancio 2017 della municipalizzata, iniziata da tempo come aveva gia’ segnalato il dg di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, in una lettera al cda presieduto da Luisa Melara poco prima che si dimettesse a fine settembre. “Mi aspetto- ha aggiunto Lonardo- che l’istruttoria dipani non solo il tema dell’appostamento dei 18 milioni di crediti cimiteriali, ma anche quelli sul pagamento dell’ipa che e’ pari a circa 5 milioni, al differenziale di un milione di euro tra le parti sulle sanzioni per il mancato rispetto del contratto di servizio, i 104 milioni di crediti che Ama ritiene di vantare verso il Campidoglio per delle rate non pagate del contratto di servizio 2014, e il differenziale sul credito Ama di 30 milioni sulla gestione commissariale”.