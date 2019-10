Ama, collegio sindaci: si cancellino 18 mln o no Campidoglio a bilancio 2017

Roma – Se Ama non procedera’ alla cancellazione o alla svalutazione dei 18 milioni di crediti per servizi cimiteriali, Roma Capitale non approvera’ il bilancio 2017 della partecipata. Lo ha detto chiaramente il presidente del collegio dei sindaci della societa’, Mauro Lonardo, ascoltato dalla commissione capitolina Trasparenza. “Essendosi sollevate due procure ed essendo andate le due parti nelle procure- ha spiegato riferendosi a Comune e Ama- ognuna con la propria posizione, quella dell’azionista e’ che quel credito non esiste e l’azionista, fino a quando quel credito non viene cancellato o quanto meno svalutato, non lo accetta quel progetto di bilancio”. Il Cda che si e’ dimesso a fine settembre ha inserito in bilancio quella posta in un fondo rischi per oneri contrattuali collegato al patrimonio netto, proprio come aveva fatto il cda presieduto da Lorenzo Bangnacani rimosso dalla sindaca Raggi che aveva contestato, al pari del collegio dei sindaci, quel tipo di iscrizione in bilancio. Ma questa volta il collegio dei sindaci ha approvato il progetto di bilancio del Cda presieduto da Luisa Melara: “La mia posizione nella terza relazione al bilancio 2017 sui 18 milioni e’ che e’ sbagliata la tecnica contabile ma sostanzialmente il patrimonio netto e’ sceso di 18 milioni e c’e’ la rappresentazione di un rischio- ha spiegato Lonardo- Non e’ corretto da un punto di vista contabile ma dal punto di vista sostanziale e’ un errore non pervasivo”.