Ama: contenitori rifiuti 140 ospedali sanificati a ciclo continuo

Roma – “Mentre prosegue l’attivita’ massiva di lavaggio e igienizzazione con autobotti delle strade circostanti i siti ‘sensibili’ di tutti e 15 i municipi, Ama e’ impegnata a ciclo continuo anche in operazioni di sanificazione dei contenitori e dei bidoncini per rifiuti urbani collocati nel perimetro interno di circa 140 presidi sanitari: in particolare policlinici e ospedali oltre a cliniche, case di cura, poliambulatori, ecc.

Queste attivita’ mirate di sanificazione sono svolte da 7 squadre dedicate, con l’ausilio di mezzi leggeri e attrezzature dotate di nebulizzatori e atomizzatori che irrorano sostanze igienizzanti a base di enzimi. Tra le strutture sanitarie interessate in questi ultimi giorni: San Camillo, San Carlo di Nancy, Umberto I, San Filippo Neri, Spallanzani, San Giovanni, Grassi, Santa Lucia, Oftalmico, Fatebenefratelli, Mandelli, Nuovo Regina Margherita, Idi, Pertini, Santo Spirito, Asl Roma 3, clinica Marco Polo, casa di cura S. Antonio da Padova, casa di cura Villa Salaria, Policlinico Italia, Istituto odontoiatrico Eastman, istituto clinico Casal Palocco, poliambulatorio Canova, poliambulatorio Lampedusa, poliambulatorio Casa della Salute – Labaro Prima Porta, Villa Valeria, Villa Tiberia, Villa Grazia, Villa Aurora, Villa Chiara, Villa Claudia, Villa Verde”. Cosi’ in un comunicato Ama.