Ama: da differenziata famiglie ad aprile +25% vetro

Roma – Famiglie romane ancora piu’ virtuose durante i giorni del lockdown. Nella Capitale, ad aprile, e’ cresciuta di oltre il 25% la raccolta differenziata del vetro: i cittadini hanno infatti conferito nelle campane stradali dedicate, di colore verde, quasi 5.700 tonnellate (5.692 precisamente) tonnellate di vetro a fronte delle 4.526 di aprile 2019, con un incremento di ben 1.166 tonnellate rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In crescita anche i quantitativi su base bimestrale: complessivamente infatti, a marzo e aprile 2020, sono state raccolte e avviate a riciclo 10.556 tonnellate di contenitori (bottiglie, barattoli, ecc.) in vetro, con un incremento del 17,9% rispetto allo stesso bimestre 2019 e del 12% in confronto al primo bimestre 2020.

L’incremento registrato grazie all’impegno delle famiglie romane ha permesso di compensare quasi interamente il calo fisiologico della raccolta delle utenze non domestiche rimaste chiuse (bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, ecc.) a causa del lockdown. Anche in questo periodo, comunque, alle attivita’ rimaste aperte (ospedali, supermercati, sedi istituzionali e delle Forze dell’Ordine, strutture per servizi pubblici essenziali) e’ stato garantito il servizio previsto di raccolta differenziata dedicata, con circa 700 tonnellate di vetro prelevate e avviate a recupero tra marzo e aprile. Lo comunica Ama in una nota.