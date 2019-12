Ama, De Priamo: 5 Stelle e Pd gettano maschera su nomine

Roma – “Le recenti nomine dirigenziali dell’amministratore unico di Ama Zaghis svelano il vero volto di Pd e 5 Stelle. La rimozione di Bagatti a favore di Casonato completa il cambio di linea dalla dirigenza voluta dall’ex assessore Montanari ad un ritorno verso un management storicamente vicino al Pd e a quel passato che i pentastellati avevano sempre criticato e con il quale si dichiaravano in totale discontinuita’. Grillini e sinistra, giocano a fare i separati in Aula ma di fatto sono uniti dalle poltrone. Tutto questo sulle spalle dei romani mentre l’emergenza rifiuti e’ ancora un problema irrisolto per la Capitale”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fdi.