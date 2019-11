Ama: diffideremo chiunque diffonda fake news e notizie allarmistiche su TMB Rocca Cencia

Roma – Ama diffida in maniera categorica chiunque diffonda notizie false e allarmistiche sull’impianto aziendale di Rocca Cencia, ponendo in relazione l’attività svolta all’interno del TMB con gli eventuali aumenti di patologie tumorali tra la popolazione dell’area. In difetto l’azienda agirà in tutte le sedi opportune per la tutela della propria immagine.

Lo comunica in una nota Ama S.p.A. in riferimento a notizie stampa odierne e alle anticipazioni della puntata del programma di La7 “Piazza Pulita”, in onda questa sera.

Ama ribadisce ancora una volta che tutte le attività svolte all’interno dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Rocca Cencia vengono effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori aziendali.