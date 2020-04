Ama: domani minuto di raccoglimento per ricordare collega

Roma – Un minuto di silenzio per ogni turno, la mattina, il pomeriggio e la sera, per ricordare Ezio, il capo dell’autorimessa Ama di Rocca Cencia venuto a mancare dopo aver contratto il coronavirus. È l’appello che i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel Ama Spa rivolgono ai lavoratori per la giornata di domani. “La notizia del decesso del collega ha scosso tutti. Sono questi i momenti in cui bisogna stringersi idealmente come comunita’- scrivono le sigle ai dipendenti- Pensiamo sia utile trovare, mantenendo tutte le regole di sicurezza necessarie, un momento collettivo per ricordare Ezio. Domani alle 11, alle 17 e alle 23 vi chiediamo di fermarvi un minuto, in silenzio, ovunque voi siate, per onorare la sua memoria”.