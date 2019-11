Ama: da domani pomeriggio impianto Colleferro attivo

Roma – “In riferimento al blocco dei conferimenti presso la discarica gestita da Lazio Ambiente a Colleferro e facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 15 novembre, Ama informa che l’impianto oggi non e’ stato ancora riaperto e che, a quanto si apprende, dovrebbe tornare parzialmente utilizzabile per tutti i conferitori solo a partire da domani pomeriggio. Ama sta facendo il massimo sforzo per limitare il piu’ possibile gli eventuali disagi”. Cosi’ in una nota l’Ama.