Ama: entro fine settimana finisce rimozione esterna Tmb Salario

Roma – Le operazioni di rimozione e avvio a trattamento dei rifiuti estratti e posizionati dai Vigili del fuoco fuori dal Tmb Salario sono scattate gia’ lo scorso 8 gennaio, appena si sono resi disponibili i risultati (necessari per legge) sulla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti stessi, parzialmente bagnati e combusti, risultati non pericolosi.

Tali operazioni sono regolarmente in corso e si concluderanno entro la fine di questa settimana. Tutto cio’ che era necessario per mettere in sicurezza l’area dell’impianto Tmb Salario dopo l’incendio dello scorso 11 dicembre e’ stato fatto e sempre prontamente comunicato al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e a tutti gli Enti competenti nell’immediatezza dell’evento e con comunicazioni pec dal 14 dicembre e fino allo scorso 11 gennaio.

Nel ribadire che l’impianto Tmb e’ fermo, si evidenzia che – nel perimetro dello stabilimento Salario – e’ costantemente valutato e controllato ogni tipo di rischio. Subito dopo l’incendio l’azienda ha svolto, e sta tuttora svolgendo, azioni di presidio e controllo sulle strutture, per assicurare la salubrita’ degli ambienti di lavoro ancora in uso (autofficina, uffici) e operazioni di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti confinanti.

Tutto quanto e’ in capo alla societa’ capitolina di pubblico servizio per mitigare gli impatti del grave incendio subito e’ stato assicurato celermente e nel piu’ ampio rispetto delle leggi. Ama ha costantemente e preventivamente informato tutti i soggetti di indirizzo e le autorita’ di controllo competenti sulle fasi di evacuazione e le azioni post evacuazione, determinate, come e’ noto, anche da altri soggetti.

Tutti i rifiuti stoccati nel perimetro dell’impianto sono ubicati sopra aree pavimentate ed impermeabilizzate, con rete di raccolta reflui liquidi avviati a depurazione. Anche la rimozione delle altre frazioni di rifiuto (Fos, scarti, ecc.) presenti all’interno dell’impianto, sara’ effettuata celermente appena saranno disponibili i risultati delle analisi specifiche. Cosi’ in un comunicato Ama.