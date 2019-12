Roma – A Roma squadre specializzate Ama sono intervenute per rimuovere e avviare a recupero i materiali ingombranti (materasso, reti, sedie, bancali di legno) accatastati e abbandonati illecitamente in via Rosa Guarnieri Carducci, alla Garbatella (VIII municipio).

La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, “e’ fortemente impegnata nel combattere fenomeni di incivilta’, fonte di degrado per la nostra citta’, sanzionabili in base al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani con multe fino a 600 euro. Purtroppo, casi del genere non sono facilmente sanzionabili in quanto occorre cogliere il trasgressore in fragranza di reato.

Si ricorda che sono 3 i canali gratuiti messi a disposizione dei cittadini per disfarsi agevolmente di quei materiali che non possono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i Centri di Raccolta aziendali aperti tutti i giorni, il servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume e la raccolta mensile domenicale con ‘Il tuo quartiere non e’ una discarica’”.

Ama invita “tutti i cittadini romani ad utilizzare questi canali di raccolta per incrementare le percentuali di materiali da avviare a riciclo e garantire il decoro di Roma”