Ama: in 3 giorni giugno 1.400 tonnellate in più rispetto a 2019

Roma – “Ama sta assicurando i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti con regolarita’ in tutti i quadranti cittadini. Nei primi 3 giorni di giugno, sono state raccolte oltre 7.700 tonnellate di rifiuti residui urbani, ben 1.400 in piu’ rispetto alle 6.300 tonnellate prelevate nel periodo analogo dello scorso anno. Purtroppo, come piu’ volte comunicato in questi ultimi giorni, con l’avvio della fase 2 post lockdown e’ ripreso lo scarico illecito di materiali ingombranti da parte di incivili e svuota-cantine.”

“Questi rifiuti di ‘grossa taglia’ vanno a deturpare il suolo pubblico, per lo piu’ in prossimita’ di postazioni di cassonetti, che risultano pulite e fruibili, e ostacolano anche le operazioni di pulizia assicurate quotidianamente dagli addetti Ama. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente presta massima attenzione anche sul versante della raccolta differenziata, monitorando h24 il territorio, nonche’ gestendo e programmando, in particolare, i servizi dedicati alle utenze commerciali che, con modalita’ del tutto nuove, hanno ripreso progressivamente la propria attivita’”. Cosi’ in un comunicato Ama Spa, anche in riferimento a notizie stampa odierne.