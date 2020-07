Ama: in quattro giorni raccolte oltre 11.200 tonnellate rifiuti

Roma – Nei primi quattro giorni di questa settimana, AMA ha raccolto e avviato a trattamento oltre 11.200 tonnellate di rifiuti indifferenziati: circa 1200 tonnellate in più rispetto ai giorni analoghi della settimana precedente (+10%). I servizi di pulizia e raccolta sono dunque regolari su tutto il territorio cittadino.

Come più volte comunicato, con la fine del lockdown, tecnici e preposti aziendali hanno purtroppo riscontrato un progressivo ritorno al triste fenomeno della migrazione dei rifiuti, soprattutto dai comuni limitrofi verso la Capitale. Alcune batterie di cassonetti stradali, dunque, tarate e in numero congruo per le esigenze dei residenti vengono spesso sottoposte a sovraccarico eccezionale di rifiuti. Situazioni del genere sono comunque sanate nel minor tempo possibile dal personale dell’azienda, che è impegnato 7 giorni su 7, H24, nei servizi operativi sul territorio.

Lo comunica Ama S.p.A. in una nota, anche in riferimento a quanto riportato da alcuni lanci di agenzia che possono creare ingiustificati allarmismi nei cittadini romani