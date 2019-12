Roma – Sono entrati in servizio i primi 13 nuovi autocompattatori Ama “side loader” a tre assi adibiti allo svuotamento dei cassonetti stradali, che da questo mese andranno ad integrare la flotta dei veicoli aziendali. I mezzi saranno destinati prevalentemente alla raccolta dei rifiuti differenziati ed effettueranno il servizio nel quadrante nord-est della citta’.

Ogni veicolo e’ dotato di un sistema di sanificazione che, ad ogni operazione di vuotatura, irrora con sostanze igienizzanti le vasche dei cassonetti. Il rinnovamento del parco mezzi aziendale e’ uno dei punti cardine per assicurare servizi sempre piu’ efficaci ed efficienti su tutto il territorio cittadino. Sono complessivamente 60 i compattatori che, grazie allo sblocco delle consegne effettuato dal nuovo Amministratore Unico di Ama Spa, saranno progressivamente operativi entro il primo trimestre 2020: circa un terzo in piu’ della flotta pesante attualmente a disposizione. Lo comunica in una nota Ama Spa.

“Abbiamo completato proprio in questi giorni le attivita’ di addestramento degli autisti che poi coinvolgeranno anche preposti delle officine e delle autorimesse in modo da assicurare un’adeguata formazione a tutto il personale addetto alla funzionalita’ di questi mezzi- sottolinea la neo Responsabile del Servizio Logistica, Flotta e Contenitori di Ama S.p.A. Antonella Fiore- A questi primi autocompattatori di ultima generazione gia’ pienamente in servizio se ne affiancheranno altri nelle prossime settimane. La manutenzione ‘full service’ dei mezzi sara’ invece assicurata per 5 anni dalla ditta fornitrice”.