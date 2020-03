Ama, lavoratori a azienda: fondo per donazioni a Ssn

Roma – “I lavoratori Ama e il senso di solidarieta’: un’ora di paga per sostenere il sistema sanitario. L’iniziativa e’ partita da Rocca Cencia, poi si e’ aggiunto lo stabilimento di Tor Pagnotta e adesso questa petizione si e’ allargata a macchia d’olio in tutta Ama. Le lavoratrici e i lavoratori chiedono all’azienda di istituire un fondo per sostenere gli sforzi del sistema sanitario, con donazione volontaria di una o piu’ ore di paga da parte dei dipendenti”. E’ quanto si legge sul profilo Facebook della Fp Cgil di Ama. “Ci sembra una cosa incredibilmente bella e ringraziamo le nostre delegate e i nostri delegati che la stanno sostenendo”, conclude il post.