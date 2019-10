Ama: lavoro in sinergia con Roma Capitale per approvazione bilancio 2017

AMA: AZIENDA AL LAVORO SU APPROVAZIONE BILANCIO 2017 IN STRETTA SINERGIA CON ROMA CAPITALE

Roma – Ama S.p.A. continua a lavorare senza sosta, in stretta sinergia con Roma Capitale, all’approvazione del bilancio 2017. Come già sottolineato in diverse occasioni dal Socio l’obiettivo comune è quello di arrivare all’approvazione del documento entro dicembre.

Sono quindi prive di qualsivoglia fondamento le notizie, riportate da alcuni media, in cui si paventano “paralisi” o “frizioni“ tra azienda e Amministrazione Capitolina.

L’ obiettivo condiviso e irrinunciabile di Ama e di Roma Capitale continua a essere quello di rilanciare l’azienda preservandone la dimensione pubblica valorizzandone al massimo le potenzialità e le professionalità.