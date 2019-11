Ama: Lazio Ambiente ha bloccato conferimenti a Colleferro fino a lunedì

Roma – “Da lunedi’ 11 novembre la discarica di Colleferro, gestita da Lazio Ambiente (societa’ 100% Regione Lazio), a causa del tragico incidente avvenuto sabato scorso, ha dimezzato la propria capacita’ ricettiva. Alle ore 12.37 di ieri, Lazio Ambiente ha comunicato ad Ama e a tutti i conferitori, compresi quelli con cui l’azienda ha rapporti contrattuali, che ‘per esigenze organizzative il conferimento e’ sospeso dalla giornata odierna fino a nuova comunicazione’. Da quanto si apprende, la discarica riaprira’ non prima di lunedi’ pomeriggio. Ama sta gia’ profondendo il massimo sforzo per contenere il piu’ possibile gli eventuali disagi derivanti dai possibili effetti di tale blocco, sui servizi di raccolta a monte, che potrebbero protrarsi fino a 48 ore successive alla riapertura”. Lo comunica in una nota Ama S.p.A.