Ama a ‘Le Iene’: grande impegno per incremento differenziata

Roma – Ama S.p.A. ribadisce di essere fortemente impegnata nello sviluppare servizi puntuali per incrementare sempre di piu’ la percentuale di raccolta differenziata, che attualmente si attesta al 45,8%. Si tratta di dati che dimostrano come i rifiuti separati in modo idoneo e conferiti nei cassonetti/bidoncini per la differenziata dai cittadini, secondo le modalita’ indicate dall’azienda, vengono avviati alle specifiche filiere di riciclo. Lo comunica Ama in una nota. In alcuni casi circoscritti, quando, sulla base delle verifiche dei tecnici territoriali addetti ai controlli, vengono rilevati cassonetti bianchi, marroni e/o blu (per la differenziata) fortemente contaminati per conferimenti errati di materiali, si rende necessario inserire il prelievo di questi ultimi nel giro di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Un caso noto all’azienda, che potrebbe essere simile a quello ripreso nel video, e’, ad esempio, avvenuto il 6 novembre scorso, quando, per la sua alta impurita’, si e’ dovuto considerare un cassonetto bianco di via delle Begonie alla stregua di un cassonetto grigio per l’indifferenziato. Ama, a tal proposito, ricorda che e’ fondamentale fare bene la differenziata ed evitare in ogni modo di contaminare le frazioni riciclabili con l’indifferenziato.

In riferimento al video de “Le Iene”, andato in onda ieri sera, Ama S.p.A. comunica che sono stati immediatamente avviati accertamenti, in accordo con Roma Capitale, per ricostruire la dinamica dello svuotamento del cassonetto della carta in via Valsugana. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente procedera’ ad effettuare tutte le verifiche del caso, prendendo i provvedimenti necessari, qualora sulla base di elementi circostanziati (in particolare almeno la data della ripresa) venisse riscontrato uno svolgimento del servizio di raccolta difforme da quello assegnato. Per quanto riguarda, poi, la parte relativa al “porta a porta” nell’area di Casal Palocco, il servizio prevede l’esposizione dei materiali differenziati in appositi bidoncini/mastelli in giorni e orari prestabiliti. Il rifiuto quindi deve essere sempre esposto all’interno del suo apposito contenitore e non deve mai essere abbandonato in terra. In riferimento, infine, alle dichiarazioni di una ex consigliera di amministrazione dell’azienda, Ama S.p.A. ribadisce che la societa’ si trova in una posizione finanziaria piu’ che adeguata per l’esercizio della propria attivita’, cosi’ come assicurato dal costante sostegno finanziario di Roma Capitale. Ama S.p.A. agira’ in tutte le sedi opportune a tutela della propria immagine e dei suoi interessi, per salvaguardare l’impegno profuso dall’azienda e dalle sue maestranze nel servire la cittadinanza e per contrastare ingiustificati allarmismi.