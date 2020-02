Roma – In riferimento a quanto dichiarato oggi da un Consigliere capitolino, Ama Spa precisa che i locali presenti nei giardini adiacenti al monumento a Enrico Toti al Pincio, non sono di proprieta’ ne’ vengono gestiti o utilizzati dall’azienda. Ama Spa pertanto, declina ogni responsabilita’ in merito alla manutenzione degli stessi.