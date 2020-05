Ama: mascherine e guanti non vanno gettati a terra

Roma – L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha gia’ generato durante il lockdown, e generera’ ancor di piu’ a partire dalla fase 2 in corso e nei prossimi mesi, un consumo esponenziale di mascherine e guanti monouso. Nelle ultime settimane, a Roma il personale operativo di Ama ha riscontrato un aumento dell’abbandono sul suolo pubblico di questi materiali. Si tratta di comportamenti gravemente scorretti che nuocciono al decoro delle parti comuni della citta’, che hanno ripreso ad essere maggiormente frequentate, e costringono l’azienda dei servizi di igiene urbana capitolina a programmare interventi supplementari di pulizia.”

“Questi comportamenti a Roma, da oggi, possono essere anche sanzionati sulla base di quanto disposto dal Campidoglio con una specifica ordinanza. Ama, evidenziando l’importanza delle misure di prevenzione e contrasto dell’abbandono di questo tipo di rifiuti utilizzati per la prima volta in maniera cosi’ massiva, ricorda a tutti i cittadini che, una volta utilizzati, mascherine protettive e guanti usa e getta non devono mai essere gettati a terra, ma sempre correttamente conferiti negli appositi contenitori, piccoli e grandi, riservati ai rifiuti indifferenziati.

“Per i prossimi mesi i dispositivi di protezione individuale faranno parte della vita quotidiana di tutti noi, come cittadini e lavoratori- sottolinea l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis- Si pensi che dall’inizio dell’emergenza Covid solo Ama ha gia’ distribuito ai propri dipendenti oltre 1 milione di ‘pezzi’: 430mila mascherine e 850 mila guanti monouso. Oltre all’utilizzo nei piu’ disparati ambiti professionali, vi e’ poi anche un uso comune, ad esempio per fare la spesa, utilizzare i mezzi pubblici o prendere un caffe’ al bar, che andra’ stabilizzandosi su cifre elevate ed e’ opportuno che venga attentamente considerato.”

“Questi ‘oggetti’ che si sono affacciati nelle nostre vite, dopo essere stati utilizzati, diventano inevitabilmente rifiuti in piu’ che e’ importante conferire e smaltire in modo corretto, secondo le modalita’ indicate dall’Istituto Superiore di Sanita’ che abbiamo pubblicato anche sul nostro sito web amaroma.it. Purtroppo gli operatori ecologici in servizio sul territorio stanno sempre piu’ spesso trovando questi materiali in terra, gettati su strade e marciapiedi da irresponsabili che, cosi’ facendo, sporcano la citta’ e rendono il nostro lavoro piu’ complicato. E’ pertanto doveroso fare appello anche per questo aspetto alla collaborazione di tutti”.