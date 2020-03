Ama: Municipio II, raccolta quasi al 100%

Roma – “La raccolta dei rifiuti a Roma, anche nell’area della Nomentana, viene attualmente svolta da AMA con regolarita’ e secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio. Nell’ultimo periodo, la performance di regolarita’ nella raccolta stradale del Municipio II, in cui il quadrante Nomentano insiste, ha sfiorato il 100%: nella seconda meta’ di febbraio, ad esempio, si sono raggiunte percentuali di servizi erogati sulla base di quanto pianificato tra il 98% e del 99%. Nell’ultima settimana, solo nel II municipio, l’azienda ha svolto piu’ di 300 servizi di pulizia di vario genere (spazzamento manuale, meccanizzato, eccettera). Tali dati evidenziano il grande sforzo messo in campo dall’azienda, il pieno e veloce recupero dell’arretrato, dopo le ben note difficolta’ esogene derivate dal blocco dei conferimenti (dal 6 al 9 febbraio) presso la discarica di Roccasecca, e il riallineamento su parametri elevati e/o standard nonostante la scarsa autosufficienza e le perduranti ridotte capacita’ ricettive per alcune frazioni di rifiuto”.

Lo comunica Ama S.p.A. in una nota, anche in riferimento a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa. “Rispetto a quanto risulterebbe dal monitoraggio sulle attivita’ di pulizia e lo svuotamento dei contenitori per i rifiuti svolto da alcuni cittadini in zona Nomentana, l’azienda fa presente che gran parte dei giri di raccolta e dei servizi di pulizia vengono svolti in turno notturno. Nella convinzione che la collaborazione dei cittadini sia un valore aggiunto e un fattore essenziale per il decoro della citta’, l’azienda assicura che tutti i quadranti sono costantemente monitorati con i tecnici a livello centrale e direttamente sui territori”.