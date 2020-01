Ama: nel 2019 raccolta differenziata a +1,5%, lavoro straordinario sceso al -9%

Roma – “Il lavoro di riorganizzazione e ottimizzazione di Ama e delle sue risorse comincia a dare i primi frutti. Infatti la comparazione degli indicatori dell’anno appena concluso rispetto al 2018 mostra dati in progresso, alcuni dei quali in netto miglioramento. Nel dettaglio, la percentuale di raccolta differenziata nel 2019 ha raggiunto il dato medio del 45,5% con un incremento dell’1,5% (nel 2018 il dato medio era del 44%)”.

“Per quanto riguarda lo spazzamento delle strade, i monitoraggi effettuati evidenziano un forte miglioramento del rispetto dei parametri stabiliti dal Contratto di Servizio, +5,5% (dall’ 86,6% del 2018 al 92,2% del 2019) e la conseguente diminuzione del 10% delle segnalazioni (da 109,705 del 2018 a 99.133 del 2019)”.

“Si tratta di risultati ancora piu’ significativi, perche’ raggiunti attraverso il contenimento delle ore di lavoro straordinario, sceso del 9% (da 951.827 a 862.230), nonostante la minore disponibilita’ della forza lavoro dovuta alle uscite di personale per pensionamento e al blocco del turnover, pari a 162 unita’ in meno rispetto al 2018”. Lo comunica Ama in una nota.