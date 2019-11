Ama: nessun allarme, constatato miglioramento situazione

Roma – “Nessun allarme dei rifiuti a Roma. Dall’incontro di ieri tra il nuovo Amministratore Unico di Ama S.p.A., Stefano Zaghis, e il Presidente Omceo romano, Antonio Magi, come peraltro comunicato, e’ emersa la comune constatazione che il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia nei pressi di scuole, ospedali e altre aree definite ‘sensibili’ e’ gia’ migliorato da oltre 15 giorni. L’incontro, all’insegna di un clima di costruttiva collaborazione, e’ servito a stabilire un percorso condiviso per continuare a monitorare la situazione, con report costanti redatti da Ama, nell’esclusivo interesse dei cittadini romani”. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A., in riferimento a titolo e parti di contenuto di un articolo pubblicato oggi e “dei reiterati ed immotivati messaggi su possibili allarmi legati a una situazione di criticita’ connessa ai rifiuti, che attualmente non e’ suffragata da dati fattuali e reali”.