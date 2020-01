Ama: nessun boom malati durante Capodanno, al lavoro 1.200 operatori

Roma – “Il giorno di Capodanno sono stati complessivamente al lavoro 1.200 tra operatori ecologici, autisti e ‘preposti’ che hanno assicurato i servizi di raccolta dei rifiuti e pulizia della citta’”.

“Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, dunque, non vi e’ stato alcun boom di malati. Il numero di dipendenti assenti per malattia in questo periodo e’ pari al 4,8% della forza lavoro in organico”.

“Si tratta di un dato in forte recupero sugli anni precedenti visto, ad esempio, che nel medesimo periodo del 2018, le assenze per malattia si attestavano ad oltre l’8%”. Lo comunica Ama S.p.A. in un comunicato, rendendo noti i dati sul personale in servizio a Capodanno.