Ama: nessun incontro tra Zaghis e Uil Trasporti

Roma – “L’Amministratore Unico di Ama S.p.A., Stefano Zaghis, il giorno 8 novembre non ha partecipato ad alcun incontro ufficiale con Alessandro Bonfigli e Giancarlo Serafini, rispettivamente coordinatore e commissario straordinario della Uiltrasporti Lazio”. Cosi’ in una nota l’Ama, in riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa. “Questa precisazione si rende necessaria a seguito della notizia, infondata, diffusa nella stessa giornata attraverso alcuni media. L’Amministratore Unico aveva in precedenza incontrato una delegazione della sopracitata Organizzazione Sindacale lo scorso 30 ottobre solo in via informale- continua la nota- e senza toccare nessuno dei temi riferiti nella notizia riportata sui media. Un incontro ufficiale con Uiltrasporti e’ infatti in programma per prossimo il 13 novembre”. “Ho letto con stupore e disappunto alcune dichiarazioni surreali, riportate giorni fa tramite un’agenzia di stampa, in cui si riferiva, in termini peraltro molto dettagliati, di un incontro ufficiale mai avvenuto tra me e rappresentanti della Uiltrasporti Lazio- sottolinea Zaghis -Diffondere o far filtrare a mezzo stampa notizie prive di fondamento e veridicita’ rappresenta un comportamento non rispettoso dell’azienda e dei lavoratori”.