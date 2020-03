Ama: nessuna discriminazione verso alcun sindacato

Roma – “Tutte le misure possibili di protezione e tutela dei lavoratori, chiamati a svolgere un servizio di pubblica utilita’ indispensabile per la collettivita’ anche in questo periodo particolare e straordinario, sono state illustrate preventivamente a tutte le organizzazioni sindacali. Il piano di misure di prevenzione e’ stato condiviso negli incontri svolti dall’Azienda con le rappresentanze sindacali. Dunque non esiste alcun atteggiamento discriminatorio nei confronti di alcuno. L’Azienda, alla luce della situazione straordinaria, invita tutti, con senso di responsabilita’, a fare la propria parte per garantire la massima coesione e collaborazione, evitando inutili e dannose strumentalizzazioni. Ama e’ impegnata ininterrottamente per adeguare le misure di protezione all’evolversi della situazione e mai come in questo frangente sta mettendo in campo le risorse necessarie nell’interesse dei lavoratori e della collettivita’”. Cosi’ Ama in una nota, rispondendo a quanto dichiarato dal coordinatore regionale Uil Trasporti.