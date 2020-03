Ama, oggi sanificazioni su strade Municipi II e XV

Roma – Dopo quelle di ieri in centro, oggi la sanificazione delle strade a opera di Ama si e’ concentrata sulle vie e le piazze del II e del XV Municipio di Roma. Il criterio e’ sempre lo stesso: per il momento saranno sanificate dalle autobotti di Ama le strade consolari, le direttrici principali, e le vie con presenza di stazioni ferroviarie o del Tpl, di ospedali, mercati e supermercati e farmacie. Oggi in particolare sono state interessate, o lo saranno nella parte restante della giornata, tra le altre: via Flaminia, viale del Vignola, via Salaria, Corso d’Italia, viale Regina Margherita, viale Somalia, corso Trieste, piazza Istria, viale Gorizia, via Eritrea, piazza Verbano, via Nomentana, piazza Bologna, viale delle Province, viale XXI Aprile, piazzale delle Province, via dei Sabelli, via dei Sardi, via Lorenzo il Magnifico, piazza Lecce, via Tiburtina,. Ed ancora, tra le altre del XV Municipio: piazzale di Ponte Milvio, via di Vigna Stelluti, viale di Tor di Quinto, corso Francia, via Flaminia vecchia, via Cassia, via Aton Giulio Bragaglia, via Baccanello, via Isola Farnese, via Valle Muricana, via Galline bianche.