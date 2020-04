AMA. Parrucci (PD): la salute dei lavoratori viene prima di tutto

“Desta forte preoccupazione la situazione che si sta vivendo presso lo stabilimento Ama di Rocca Cencia, che conta diverse centinaia di lavoratori (solo gli autisti sono oltre 300 unità) e dove sono stati accertati 4 casi di positività al Covid-19 fra i coordinatori, di cui uno dei quali purtroppo deceduto, più un quinto con sintomi che si trova attualmente in quarantena”.

È quanto dichiara in una nota Daniele Parrucci, responsabile Politiche del lavoro del Pd Roma.

“Senza nessun coordinatore, senza indicazioni, con mascherine spesso non adeguate e guanti che scarseggiano e in molti casi vengono utilizzati anche per una intera settimana lavorativa, gli operatori Ama stanno garantendo, nonostante tutto, il servizio in totale autogestione e con un grande senso di responsabilità.

Dalle numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto, va anche detto che in due mesi non si è ancora proceduto alla consegna dei kit personali per l’igienizzazione delle cabine dei mezzi, alla creazione di una calendarizzazione, con brevi intervalli di tempo, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e la chiusura dei locali doccia, con il divieto di poterle utilizzare anche in maniera contingentata e graduale, nonostante alcune attività svolte, particolarmente a

rischio, lo esigano.

Chiediamo alla Sindaca Raggi di intervenire quanto prima sulle carenze dell’azienda capitolina per scongiurare ulteriori rischi per la tutela dei lavoratori Ama e delle loro famiglie. La salute viene prima di tutto” conclude la nota.