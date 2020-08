Ama: per ora da Tmb Lazio garantite solo 130 tonnellate trattamento

Roma – “Le disponibilita’ di capienza in altri impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) che la Regione Lazio ha verificato e le comunicazioni ricevute dagli impianti di trattamento hanno confermato, risultano ancora incerte sia nella durata, sia per le quantita’ disponibili, in quanto per la maggior parte subordinate e condizionate al reperimento di ulteriori sbocchi in impianti di smaltimento (termovalorizzatori e discariche) che possono consentire l’intero flusso dei rifiuti e che al momento non sono indicati e noti”. Lo riferisce Ama in una nota.

“Ad oggi, solo 3 impianti hanno infatti comunicato di poter garantire, senza ulteriori condizionalita’, la ricezione di ulteriori 130 tonnellate circa per il trattamento giornaliero, mentre per la trasferenza, al momento non si ha ancora certezza sui quantitativi- continua la nota- Per far fronte alla minore capacita’ autorizzata in sede di revisione di aia (pari a circa 250 tonnellate/giorno di trattamento e di 400 tonnellate/giorno in trasferenza) Ama aspetta pertanto ulteriori urgenti indicazioni e rassicurazioni, entro i primi giorni della prossima settimana, da parte dei competenti uffici della Regione Lazio che ringrazia per l’impegno finora profuso”.