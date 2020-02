Ama: a Porta Maggiore e Piazzale Labicano interventi regolari su aree carrabili

Roma – In riferimento a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, Ama Spa precisa che “operatori e mezzi dell’azienda effettuano con regolarita’ i servizi a loro assegnati sulle aree carrabili di competenza presenti in piazza di Porta Maggiore e in piazzale Labicano. Ama collabora con Roma Capitale e i suoi dipartimenti per quanto riguarda il decoro dei siti archeologici come di recente dimostrato con l’operazione posta in essere a Colle Oppio”.