Ama: come programmato, bidoncini via Piancastelli a Ottavia sono stati svuotati

Roma – “Squadre Ama di zona sono intervenute questa mattina, come da programma, per svuotare i contenitori condominiali di via Carlo Piancastelli, nel quartiere di Ottavia (XIV municipio), e per rimuovere anche i rifiuti abbandonati scorrettamente nelle loro vicinanze da parte di ignoti. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ricorda che i bidoncini per le varie tipologie di rifiuto, come stabilito per il servizio di raccolta porta a porta, debbono essere custoditi all’interno dei condomini, o in aree recintate di pertinenza, per evitare che possano diventare ricettacolo di rifiuti. La via si trova nelle vicinanze di aree verdi, tra cui la Riserva Naturale dell’Insugherata dove e’ stata segnalata piu’ volte la presenza di cinghiali, la cui diffusione non puo’ essere ovviamente materia di controllo da parte di Ama”. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A. in riferimento a notizie stampa.