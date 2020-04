Roma – Pur in uno scenario nazionale complicato per l’approvvigionamento di prodotti e presidi, Ama ha dato massima priorità alle forniture di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i propri dipendenti: ad oggi sono state distribuite quasi 118mila mascherine (oltre 93mila delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), circa 193mila paia di guanti monouso e 7mila500 tute monouso.

“Questa mattina mi sono recato al nostro stabilimento di Rocca Cencia – sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis – e ho personalmente verificato la presenza nei nostri magazzini di altre 180mila mascherine che si aggiungono a quelle già distribuite. La tutela della salute dei nostri lavoratori è per noi una priorità assoluta e per questo continueremo a mettere in campo tutti gli accorgimenti e gli strumenti necessari a far operare il personale in totale sicurezza. Chiedo a tutta la nostra comunità di lavoratori di mantenere la calma e avere fiducia per continuare ad operare nel migliore e più sereno dei modi al servizio della più ampia comunità cittadina”.

Oltre alla distribuzione dei DPI Ama ha tempestivamente attivato operazioni mirate di sanificazione di sedi e mezzi. Già dalla prima settimana di marzo, tutte le aree produttive, amministrative o di corporate (circa 55 sedi di zona operative dislocate su tutto il territorio comunale, stabilimenti, autorimesse, impianti, magazzini, officine, sedi dei Cimiteri capitolini, uffici direzionali, ecc.) interessate da flusso e permanenza di dipendenti (spogliatoi, bagni, pese, portinerie/gabbiotti, aree trasbordo, piazzali, interno officine, magazzini e viali di transito, uffici, sale riunioni, ecc.) sono sottoposte a trattamento sanificante a ciclo continuo.

Anche tutti i mezzi pesanti e leggeri utilizzati per la raccolta dei rifiuti vengono sanificati a ciclo continuo. A ciò si aggiunge la fornitura di specifici kit agli operatori per igienizzare le parti sensibili interne dei veicoli ad ogni attacco e fine turno. Ama ha poi disposto l’intensificazione delle pulizie quotidiane in tutti i locali lavorativi di tutte le sedi incrementando anche la presenza di dispenser di prodotti igienizzanti di cui sono dotati anche gli operatori per uso personale.