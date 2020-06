Ama, R.Mussolini: Amministrazione in fuga da responsabilità

Roma – “Bilancio Ama 2017 non approvato, oltre 7.000 dipendenti con una societa’ attaccata ad un filo sottile di sopravvivenza e i grillini che fanno finta di nulla. Oggi, durante la commissione Trasparenza, abbiamo assistito al paradosso dei paradossi: una illustrazione di principi priva di contenuti. Con una amministrazione in fuga il rischio del fallimento e’ dietro l’angolo. Nessuno risponde a domande di importanza fondamentale: e’ vero che Ama non ha piu’ alcun patrimonio? È vero che nei conteggi non sono stati inseriti i costi di risanamento dell’area TMB Salario? Abbiamo il sospetto che si stia nascondendo qualcosa di veramente grosso e che stiano rimandando il fallimento a fine legislatura. Attenzione che cosi’ non finisce bene”. Cosi’ in un comunicato Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.