Ama: Riaperto centro raccolta a Viale Togliatti

Roma – Il centro di raccolta Ama per rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici di viale Palmiro Togliatti 69 a Cinecitta’ e’ stato riaperto all’utenza. E’ quanto si legge in una nota di Ama. La struttura era rimasta temporaneamente chiusa a seguito di un incendio divampato nel pomeriggio di domenica 9 settembre che aveva compromesso l’impianto elettrico e danneggiato alcuni cassoni oltre a parte della copertura, continua la nota. Il tempestivo intervento del personale addetto e dei vigili del fuoco ha permesso di evitare ulteriori danni.

L’azienda ha immediatamente avviato i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area che hanno consentito la pronta riapertura all’utenza della struttura. Oltre ai centri di raccolta dislocati nei vari quadranti della citta’, spiega la nota, Ama mette a disposizione dei romani altri canali gratuiti per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici: il servizio di ritiro a domicilio “Riciclacasa” al piano strada, fornito dal lunedi’ al sabato su appuntamento per i materiali fino a 2 metri cubi di volume e gli appuntamenti mensili con le raccolte straordinarie organizzate in collaborazione con il TGR Lazio che riprenderanno questa domenica (16 settembre) nei municipi pari.