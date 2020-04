Roma – Ama ha terminato “un’operazione straordinaria di pulizia su un’area degradata in via Dante Da Moiano, nel territorio del IV municipio. L’intervento ha permesso di rimuovere e avviare ai centri di trattamento, recupero e smaltimento quasi 80 tonnellate di rifiuti abbandonati illegalmente sul suolo pubblico. Nello specifico sono state raccolte 70 tonnellate di materiali vari, indifferenziati e 10 tonnellate di ingombranti”. L’operazione, commissionata dal Dipartimento Politiche Ambientali di Roma Capitale, ha richiesto 5 giorni di lavoro e ha visto quotidianamente impegnati sul posto 3 operatori con supporto di bobcat e autocarro con cassone da 20 metri cubi.

Ama ricorda ancora una volta nella nota che “lo scarico abusivo di rifiuti e’ un vero e proprio comportamento criminale che deturpa il decoro, comporta sforzi supplementari per l’azienda e genera costi di bonifica che gravano su tutti. L’azienda invita i cittadini, in presenza di evidenze sui possibili autori di azioni di scarico abusivo di rifiuti prossime o in corso, a denunciare senza esitazione simili atti di incivilta’, che creano un danno grave e risultano ancor piu’ deprecabili in questo periodo in cui migliaia di operatori ogni giorno sono al lavoro per garantire i servizi, come quelli di igiene urbana, essenziali per l’intera collettivita’”.