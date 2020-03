Ama: ringraziamo Carabinieri per arresto piromane

Roma – “Desidero ringraziare sentitamente i Carabinieri della Stazione Eur per l’arresto del piromane che la scorsa notte ha dato alle fiamme alcuni cassonetti stradali in via Laurentina. Il mio ringraziamento e’ rivolto anche ai Vigili del Fuoco per il loro tempestivo intervento, che ha evitato che le fiamme si propagassero. Questi comportamenti delinquenziali e criminosi, oltre a rappresentare un rischio per i cittadini, mettono in difficolta’ e rallentano il servizio di igiene urbana svolto dai nostri operatori. Provvederemo a richiedere il risarcimento dei danni all’autore dei reati”. Cosi’ in un comunicato Stefano Zaghis, Amministratore Unico di Ama S.p.A.