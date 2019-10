Ama: a Roma raccolta differenziata al 45,8%

Roma – La raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Roma al momento si attesta al 45,8%, con un incremento di circa due punti percentuali rispetto al 44% rilevato a fine 2018. Il dato di preconsuntivo relativo al solo periodo gennaio- settembre 2019 raggiunge il 46%.

Questi dati testimoniano il grande sforzo messo in campo da Ama e Roma Capitale per incrementare la quantità di materiali riciclabili pur in presenza delle note, considerevoli difficoltà sulle filiere del trattamento e nella certezza degli sbocchi di alcune tipologie di rifiuti ( in particolare la frazione organica) che hanno caratterizzato tutto l’ultimo periodo e influenzato notevolmente l’andamento delle raccolte la scorsa estate.