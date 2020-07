Ama: sanzionati responsabili scarico olio esausto, grazie Nad

Roma – “Voglio rivolgere il mio personale ringraziamento agli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno individuato e sanzionato i responsabili dello scarico abusivo su suolo pubblico di 4 fusti contenenti circa 800 litri di olio motore esausto, salvaguardando l’ambiente. Stiamo parlando di un atto gravissimo ed irresponsabile dal momento che si tratta, oltretutto, di materiale altamente inquinante e potenzialmente pericoloso e che, quindi, richiederebbe particolari procedure di raccolta e smaltimento. L’azione degli agenti ha permesso anche di risalire all’officina da cui proveniva l’olio sversato illegalmente che, guarda caso, svolgeva la propria attivita’ in forma completamente abusiva.”

“Ama e’ a fianco dell’Amministrazione Capitolina nell’azione di contrasto, incessante e senza sconti, nei confronti di chi continua a pensare di utilizzare Roma come una discarica a cielo aperto dove poter abbandonare di tutto. Un comportamento questo che non puo’ essere tollerato. Noi ci siamo attraverso le nostre strutture e il nostro personale che monitora h24 il territorio ma ricordo che e’ fondamentale anche la collaborazione di tutti i cittadini per evitare, prevenire e contrastare questi scempi che offendono e deturpano la citta’”. Lo afferma in una nota l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis.