Ama: sciopero al 38% nel primo turno ordinario. Assicurati servizi minimi

Roma – AMA S.p.A. comunica che, dall’estrazione dati dal sistema operativo SAP, nel primo turno ordinario di lavoro (mattino) odierno, risulta un’adesione allo sciopero del 38% dei dipendenti.

In conseguenza dello sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, squadre Ama sono comunque in campo, come previsto, per assicurare i servizi minimi e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, comunità recupero tossicodipendenti, pulizia – compreso lo svuotamento dei cestini – di alcune aree di interesse turistico-artistico e museale del Centro Storico, ecc.

L’azienda continuerà a monitorare la situazione in tutti i quadranti cittadini. Dirigenti e preposti saranno impegnati nelle sedi operative e sul territorio fino all’ultimo turno della giornata (notturno).

Per interventi di emergenza sarà attiva 24 ore su 24 la Centrale Operativa Ama: tel. 0651693339, 0651693340, 0651693341.