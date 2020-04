Ama: servizi igiene regolari, raccolta differenziata alimentare triplicata

Roma – “Operatori e mezzi Ama stanno assicurando, in stretto raccordo con Roma Capitale, anche in questa situazione delicata e complessa i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti in tutti i quadranti cittadini. Dal 13 (Pasquetta) al 16 aprile, sono state complessivamente raccolte quasi 9mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, con una punta di 2.446 tonnellate prelevate nella sola giornata di giovedi’ 16 aprile. Anche i servizi di raccolta differenziata per le famiglie procedono regolarmente con dati, tenuto conto anche del periodo contingente, addirittura in incremento. Grazie all’impegno di Ama e anche dei romani, nelle 5 settimane di lockdown nazionale, e’ infatti quasi triplicata la raccolta differenziata stradale degli scarti alimentari e organici, con 2mila tonnellate complessivamente prelevate.”

“Nello stesso periodo, sono state raccolte 1.100 tonnellate di multi-materiale leggero (contenitori in plastica e alluminio): un dato in linea con le settimane precedenti”. Lo comunica Ama spa in una nota, in riferimento ad alcune notizie stampa di ieri. “Le attivita’ quotidiane ordinarie- prosegue la nota- a cui si aggiungono anche servizi supplementari come il lavaggio e la sanificazione di siti sensibili, vengono garantite nei consueti turni di lavoro (mattina/pomeriggio/semi-notte/notte) e sono state rimodulate, in linea con le mutate condizioni dovute all’emergenza Covid-19, con il duplice obiettivo, da un lato, di ridurre il rischio preservando la salute e la sicurezza dei lavoratori e, dall’altro, di garantire la continuita’ dei un servizio essenziale per i cittadini romani”.