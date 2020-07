Ama: servizi regolari, raddoppiato ricorso a legge 104

Roma – “Le attivita’ di raccolta dei rifiuti e spazzamento sono svolte regolarmente su tutto il territorio comunale. L’impegno di AMA e dei propri dipendenti per assicurare pulizia e decoro in tutti i quadranti cittadini e’ massimo. Nei due mesi post lockdown (maggio e giugno), infatti, operatori dell’azienda e mezzi hanno raccolto e avviato a trattamento ben 145mila tonnellate di soli rifiuti indifferenziati. Di queste, oltre 37mila lavorate dall’impianto pubblico di AMA a Rocca Cencia, che e’ stato sempre attivo e funziona correttamente”. Cosi’, in una nota, l’AMA in riferimento a notizie stampa di ieri.

“La riduzione temporanea dei conferimenti nella discarica MAD di Roccasecca, poi, non ha provocato, e non provochera’ neanche nei prossimi giorni, alcun impatto per la Capitale, grazie alla pronta individuazione da parte dei tecnici AMA di soluzioni e sbocchi alternativi.Questi dati- prosegue l’azienda- sono stati raggiunti nonostante la progressiva minore disponibilita’ della forza lavoro dovuta alle uscite di personale per pensionamento e al blocco del turnover, con oltre 700 addetti in meno rispetto a 5 anni fa: 75 dei quali usciti nel primo semestre 2020.”

“A questo proposito, d’intesa con Roma Capitale, e’ stato avviato l’iter per il nuovo piano di assunzioni, che riguardera’ 325 operatori ecologici nel corso di quest’anno. Per quanto riguarda invece il tasso delle assenze, nel secondo trimestre 2020 si e’ attestato al di sotto del 30%, percentuale riportata da alcuni media. Nel periodo in esame, c’e’ stato un ricorso straordinario all’utilizzo della Legge 104 per effetto della normativa nazionale Covid che ha riconosciuto, per ciascun beneficiario, 12 giorni di permesso aggiuntivi da fruire tra maggio e giugno 2020. Nel mese appena trascorso, in particolare- conclude AMA- tale tipologia di assenza ha raggiunto la percentuale dell’11,18%, raddoppiando quasi il dato del 6,11% registrato a maggio”.