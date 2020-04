Ama: stipendi manager in linea con responsabilità assunte

Roma- “La valorizzazione di tre giovani manager interni, che risale al 5 febbraio scorso e non e’ dunque riferibile al periodo attuale, e’ avvenuta al termine di una prova sul campo e di uno strutturato processo di assessment iniziato il 4 novembre 2019 con il varo della Macrostruttura. Tale processo li ha riguardati per primi anche in considerazione del ruolo strategico e di grande responsabilita’ assunto nell’organigramma aziendale. Investire su nuove figure apicali, valorizzando le risorse interne migliori, e’ fondamentale per la piu’ grande azienda in Italia nella gestione dei servizi ambientali; lo e’ ancora di piu’ se si pensa che Ama, un’azienda con ben 7.500 dipendenti, conta attualmente su poco piu’ di 10 dirigenti, alcuni dei quali peraltro andranno in pensione a breve.”

“Questo percorso di crescita rientra tra gli obiettivi di Ama S.p.A. ed e’ in netta discontinuita’ con le gestioni precedenti, si pone infatti l’obiettivo di valorizzare al massimo le risorse interne senza escludere innesti di qualita’. La nuova organizzazione e’ stata il frutto di una accurata analisi logica e di gestione con lo scopo primario di collocare le figure giuste al posto giusto. Un buon assetto organizzativo e’ infatti vitale per andare incontro anche alle nuove tendenze del mercato e per ben interagire con l’ambiente esterno, mettendo sempre al centro del servizio i cittadini romani”. Cosi’ in una nota Ama.

Per l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, “la crescita professionale di queste persone, due delle quali possono vantare un Executive MBA e con oltre 15 anni d’esperienza in azienda, mostra la rinnovata attenzione della stessa per la valorizzazione delle proprie risorse. Si tratta di professionalita’ di assoluto valore e capacita’, comprovati da curricula di spessore e dall’attivita’ svolta in questi mesi, che non sfigurerebbero assolutamente in nessun’altra grande societa’ o azienda italiana. Gli stipendi riconosciuti a questi giovani manager sono totalmente in linea con le responsabilita’ assunte. Sottolineo ancora una volta- conclude Zaghis- che Ama e’ impegnata a 360 gradi ad assicurare servizi adeguati anche in questo momento molto complesso e delicato, adeguando i presidi di sicurezza di pari passo con l’evolversi dell’emergenza sanitaria in modo, da un lato, di ridurre il rischio preservando la salute e la sicurezza dei lavoratori e, dall’altro, di garantire la continuita’ del servizio”.