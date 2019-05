Ama: tecnici al lavoro per ripristino funzionalità Tmb Rocca Cencia

Roma – Tecnici aziendali sono impegnati per ripristinare la funzionalita’ del nastro di evacuazione degli scarti nell’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di Rocca Cencia, attualmente fermo per un guasto tecnico. Ama ha chiesto immediatamente ulteriore disponibilita’ ricettiva per i rifiuti non differenziati presso tutti gli impianti terzi gia’ utilizzati dall’azienda e rivolge un appello a tutti i cittadini e a tutte le utenze a fare al massimo grado la raccolta differenziata, separando correttamente tutti i materiali riciclabili, conferendo ciascuna frazione (organico, vetro, carta, plastica e metalli) negli appositi contenitori e non abbandonando mai rifiuti a terra. Lo scorso mese di aprile, grazie alla riduzione nella produzione di rifiuti complessiva e alla spinta della differenziata, la citta’ di Roma ha prodotto oltre 6.800 tonnellate in meno (-8%) di rifiuti non riciclabili rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

“Chiediamo pertanto a tutti, alle utenze commerciali e domestiche- afferma l’amministratore unico Massimo Bagatti- di accompagnare con un comportamento corretto e virtuoso lo sforzo che l’Azienda sta compiendo sui servizi di raccolta, in particolar modo in questo periodo caratterizzato da una complessa gestione a causa delle manutenzioni in alcuni impianti. Abbattere lo stock di rifiuti indifferenziati si puo’: e’ fondamentale la collaborazione di tutti per una gestione dei rifiuti piu’ responsabile”. Ama sta mettendo in campo ogni sforzo per assicurare servizi di raccolta regolari sul territorio cittadino. Le strutture tecniche che sovrintendono ai flussi resteranno al lavoro per monitorare la situazione.