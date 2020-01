Ama: Tmb Rocca Cencia ha accolto 7.766 tonnellate indifferenziata periodo natalizio

Roma – Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, ha assicurato anche durante le festivita’ natalizie il pieno funzionamento del proprio ciclo impiantistico.

Le unita’ addette agli impianti, infatti, hanno lavorato senza soluzione di continuita’, compreso il giorno di Capodanno, garantendo tutte le attivita’ di ricezione e trattamento dei materiali. Nello specifico, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020, l’impianto Tmb di Rocca Cencia (l’unico pubblico dallo stop per incendio dell’omologo impianto di proprieta’ del Salario) ha accolto complessivamente, per le lavorazioni in proprio e/o trasferenza, 7.766 tonnellate di rifiuti urbani residui.

Nelle giornate in oggetto hanno lavorato, in turnazione, fino a 55 addetti al giorno. Nello stesso periodo i due Tmb di proprieta’ E. Giovi hanno accolto complessivamente 7.302 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Gli impianti Porcarelli ed Ecosystem hanno invece accolto rispettivamente 1.170 e 634 tonnellate di materiali.

Presso il trasbordo Ama nel sito di Saxa Rubra sono passate 574 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A. rendendo noti i dati di consuntivo relativi alla settimana di Capodanno.