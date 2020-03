Ama: uffici Ta.Ri. aperti con accesso contingentato

Roma – “Ama ha predisposto da oggi l’accesso contingentato agli uffici riservati alle pratiche Ta.Ri di via Capo D’Africa 23/b, via Giovanni Amenduni (Ostia) e via Mosca 9 in attuazione al Dpcm varato ieri in cui vengono definite ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Gli utenti, quindi, potranno entrare all’interno delle sedi aziendali aperte al pubblico solo in numero tale da consentire il mantenimento di una adeguata distanza di sicurezza. Pur adottando queste necessarie prescrizioni a tutela della salute pubblica gli sportelli funzioneranno regolarmente secondo gli orari consueti: dal lunedi’ al giovedi’ dalle ore 9.00 alle ore 13.15 e dalle ore 14.45 alle ore 15.30, il venerdi’ dalle ore 9.00 alle ore 13.15”. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A.