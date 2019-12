Ama, Uil: indennità per chi lavora in condizioni estreme

Roma – “Team bonus, e’ tempo di incentivare i lavoratori Ama. L’azienda non puo’ pretendere la dedizione dai propri dipendenti: deve conquistarsela”. Cosi’ in una nota il coordinatore regionale Uiltrasporti, Alessandro Bonfigli. “E’ tempo- spiega- ormai di assumersi le responsabilita’ in cui vivono i lavoratori e le lavoratrici dell’Ama: indumenti di lavoro/dpi consegnati tra il caos piu’ totale, organizzazione del lavoro, soprattutto nell’ambito delle raccolta porta a porta, obsoleta e dannosa per la salute dei lavoratori, mezzi operativi fatiscenti e in aggiunta a tutto questo un continuo attacco da trasmissioni televisive e cittadini/utenti ormai esasperati dal continuo disservizio sul territorio”.

“E’ tempo non solo di far emergere e riconoscere le responsabilita’, affrontando con decisione le varie problematiche, ma anche di riconoscere un sistema di indennita’ premiante per tutti coloro che sono impegnati oggi sul territorio in condizioni estreme- continua- Non si puo’ piu’ pensare di reggersi con i soli idonei a tutto, occorrono politiche dinamiche premianti e incentivanti, senza dimenticare quanto da noi sottoscritto per tutti coloro che a causa di un’organizzazione del lavoro statica ed immobile hanno perso l’idoneita’ totale o parziale alle mansioni”.

“La motivazione e’ tutto, la sicurezza e’ priorita’- prosegue Bonfigli- Ci troviamo davanti a lavoratori e lavoratrici che si trovano in una condizione di disagio che li induce a non condividere piu’ la naturale e ambiziosa visione dell’azienda, non riconoscendosi piu’ in un ruolo ben definito della loro mansione lavorativa e che soprattutto perdono la volonta’ di esprimere tutte le loro potenzialita’, in tale condizione non faranno mai ne’ il loro di bene ne’ il bene di Ama. E’ tempo di capire che non bisogna solo garantire uno stipendio ma fare un passo in avanti e concedere una possibilita’ per avere un trattamento meritevole nell’esercizio del quotidiano lavoro”.

“Occorre prevenire sin da subito- conclude il sindacalista- il rischio di aggressione, di provocazione quotidiana e ora anche di ripresa televisiva selvaggia, con un sistema di segnalazione immediata dell’evento accaduto, collegato con le forze dell’ordine e/o forze di gpg (guardie particolari giurate) dove il lavoratore in tempo reale puo’ attivare in caso di pericolo tale sistema salvavita. Riconoscimento premiante e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori Ama, il cambiamento prosegue passando anche da qui”.