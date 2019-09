Ama: in via Valente rimosse 30 tonnellate abbandonate

Roma – Una squadra specializzata Ama ha terminato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente presso un’area parcheggio in via G.B. Valente (V municipio). Complessivamente sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 30 tonnellate di rifiuti, tra cui 12 tonnellate di scarti edili/inerti e 2 tonnellate di materiali ingombranti. L’intervento di pulizia, richiesto dal V municipio e svolto in collaborazione con il Servizio Giardini di Roma Capitale, e’ durato tre giorni e ha visto quotidianamente impegnati 3 operatori con il supporto di 1 autocarro con cassa ragno e 1 bobcat. Lo comunica in una nota Ama.