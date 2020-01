Ama: vicini a chiusura progetto di bilancio 2017

Roma – “Siamo vicini alla chiusura del progetto di bilancio. Un’azienda che approva il bilancio aiuta anche i suoi prestatori perche’ possono scontare le fatture in banca: c’e’ un sistema che sta aspettando questa approvazione”. Cosi’ il direttore delle Risorse umane di Ama, Marcello Bronzetti, in commissione Trasparenza del Comune di Roma, sul progetto di bilancio 2017 di Ama in via di approvazione da parte dell’amministratore unico Stefano Zaghis.